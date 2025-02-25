Domani alle 15.30 si terrà la conferenza stampa del tecnico Raffaele Palladino al Viola Park
Il tecnico viola domani prenderà la parola al cospetto dei giornalisti come di consueto in vista della gara di venerdì
A cura di Mirko Carmignani
25 febbraio 2025 11:29
La Fiorentina ha comunicato poco fa che domani si terrà la conferenza stampa del tecnico viola Raffaele Palladino al Viola Park alle 15.30 in vista del prossimo impegno di venerdì sera contro il Lecce prima della partita in Grecia con il Panathinaikos degli ottavi di Conference.
ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 15:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Palladino in vista di Fiorentina-Lecce