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Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 13 di Zurkowski, Terzic e Rasmussen

Lunedì 12 agosto alle ore 13:00 nella Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei giocatori Zurkowski, Terzic e Rasmussen.Fonte: Vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 20:02
Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 13 di Zurkowski, Terzic e Rasmussen - BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
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Lunedì 12 agosto alle ore 13:00 nella Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei giocatori Zurkowski, Terzic e Rasmussen.

Fonte: Violachannel

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