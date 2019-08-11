Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 13 di Zurkowski, Terzic e Rasmussen
Lunedì 12 agosto alle ore 13:00 nella Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei giocatori Zurkowski, Terzic e Rasmussen.Fonte: Vi...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 20:02
Lunedì 12 agosto alle ore 13:00 nella Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei giocatori Zurkowski, Terzic e Rasmussen.
Fonte: Violachannel