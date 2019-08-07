Antognoni: "Boateng ha tutte le caratteristiche per vestire la maglia numero 10. Lirola..."

Giancarlo Antognoni ha parlato in conferenza stampa nella presentazione del terzino destro Pol Lirola arrivato dal Sassuolo: "Speriamo di fare meglio dello scorso anno. Sono molto contento di presenta...

Giancarlo Antognoni ha parlato in conferenza stampa nella presentazione del terzino destro Pol Lirola arrivato dal Sassuolo: "Speriamo di fare meglio dello scorso anno. Sono molto contento di presentare Lirola, finalmente un difensore. Io lo chiamo terzino destro ma penso che abbiate capito il ruolo dove giocherà. È calciatore moderno, spinge e difende molto bene. E’ anche campione d’Europa con l’Under 21 della Spagna. La viola lo voleva prendere ed riuscita a portarlo a casa, anche se non è stato semplice strapparlo al Sassuolo. Penso che Boateng abbia tutte le caratteristiche e la personalità per poter vestire la casacca numero 10. Ha vinto tanto, sicuramente più di me. Credo sia la persona più adatta,in questo momento, per indossarla".