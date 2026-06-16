Giovedì 18 giugno la conferenza stampa del direttore generale Ferrari e del direttore sportivo Paratici

Conferenza stampa al Viola Park: focus su futuro e mercato della Fiorentina

La Fiorentina ha comunicato ufficialmente che giovedì 18 giugno, alle ore 11:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà una conferenza stampa congiunta del Direttore Generale Alessandro Ferrari e del Direttore Sportivo Fabio Paratici. L’incontro con i media servirà a fare il punto sulla situazione del club e sulle prossime strategie in vista della nuova stagione.