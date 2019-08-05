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Pradè: "Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene. Non abbiamo nessun obbiettivo sportivo"

Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa oggi pomeriggio sulla situazione della Fiorentina: "Per trasparenza, quest’anno non ci siamo dati nessun obiettivo sportivo. Dell’anno scorso in campo ci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 17:48
Pradè: "Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene. Non abbiamo nessun obbiettivo sportivo" -
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Daniele Prade
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Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa oggi pomeriggio sulla situazione della Fiorentina: "Per trasparenza, quest’anno non ci siamo dati nessun obiettivo sportivo. Dell’anno scorso in campo ci saranno solo due al massimo tre calciatori. Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene e che riporta l’entusiasmo in questa grande città. Il presidente Rocco Commisso è ultra-competitivo e vuole alzare un trofeo".

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