Pradè: "Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene. Non abbiamo nessun obbiettivo sportivo"
Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa oggi pomeriggio sulla situazione della Fiorentina: "Per trasparenza, quest’anno non ci siamo dati nessun obiettivo sportivo. Dell’anno scorso in campo ci...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 17:48
Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa oggi pomeriggio sulla situazione della Fiorentina: "Per trasparenza, quest’anno non ci siamo dati nessun obiettivo sportivo. Dell’anno scorso in campo ci saranno solo due al massimo tre calciatori. Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene e che riporta l’entusiasmo in questa grande città. Il presidente Rocco Commisso è ultra-competitivo e vuole alzare un trofeo".