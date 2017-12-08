Conferenza di Stefano Pioli domani alle 14. Sarri invece non parla, come al solito...
Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, parlare in conferenza stampa domani (9 dicembre) alle 14, in vista della sfida al Napoli, al san Paolo. Lo riporta Violachannel. Niente conferenza, invece,...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 16:20
Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, parlare in conferenza stampa domani (9 dicembre) alle 14, in vista della sfida al Napoli, al san Paolo. Lo riporta Violachannel. Niente conferenza, invece, per Maurizio Sarri: come sempre accade prima delle gare di campionato, l'allenatore degli azzurri non rilascerà dichiarazioni. L'ultima volta - in Champions, dopo la sconfitta col Feyenoord e l'eliminazione ai gironi - ha parlato soltanto per pregressi obblighi contrattuali.