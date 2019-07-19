Sottil: "Sarebbe fantastico giocare in Serie A con la Fiorentina, voglio convincere il mister"

In conferenza stampa in America ha parlato l'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil: "Mi ha fatto tanto piacere ricevere il premio di miglior calciatore con il Chivas. Abbiamo giocato una buona p...

In conferenza stampa in America ha parlato l'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil: "Mi ha fatto tanto piacere ricevere il premio di miglior calciatore con il Chivas. Abbiamo giocato una buona partita e queste gare ci aiutano e aiuteranno a crescere. Giocare contro giocatori come Aubameyang, Lacazette o Ozil è un orgoglio anche personale oltre che una sfida. Restare alla Fiorentina? Stare a Firenze sarebbe una cosa bella. Io cerco ogni giorno di mettere in difficoltà l'allenatore e di dare il massimo. Sarebbe fantastico giocare in Serie A a Firenze: voglio convincere il mister".