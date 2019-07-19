Lirola ha deciso, vuole solo la Fiorentina. Il Sassuolo chiede 16 milioni, la società viola...

Pol Lirola ha scelto la Fiorentina in modo irrevocabile. Il terzino spagnolo sta per tornare dalle vacanze, ribadirà al Sassuolo la decisione presa e non lo tratterranno. Però il prezzo lo fa il club...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2019 14:34

during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.

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