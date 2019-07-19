Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."

Le parole dell'amministratore delegato viola,Joe Barone, all'uscita dell'incontro col presidente della Lega Pro Ghirelli. Eccone alcuni stralci, ripresi da Rafio Bruno Toscana:"Oggi siamo entrati dent...

Le parole dell'amministratore delegato viola,Joe Barone, all'uscita dell'incontro col presidente della Lega Pro Ghirelli. Eccone alcuni stralci, ripresi da Rafio Bruno Toscana:

"Oggi siamo entrati dentro la macchina operativa per capire come nasce la Legapro. Uno dei motivi é stato per capire le seconde squadre e per vederne la fattibilità nel futuro della Fiorentina. Seconda squadra? Per il momento serve imbastire le strutture,poi c'è il concetto delle seconde squadre che è molto importante per il futuro viola. Dobbiamo valutare i nostri giocatori e in Serie C lo potremmo fare visto che è un campionato dal valore elevato. Lo stadio? Abbiamo un ottimo rapporto con il Comune e siamo interessati alle loro proposte. Siamo pronti per iniziare questo nuovo progetto che per noi è importante. La partita contro il Chivas? L'ho vista ed è stata una bellissima partita. Io vado via domani e sarò a New York per la partita contro il Benfica. Il mercato? Bisogna parlare con Daniele Pradè".