Barone: “Non si parla di mercato. Stadio? Vogliamo farlo nuovo, chi parla non ci è mai entrato”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni della Rai, questa l’anteprima della sua intervista che andrà in onda in maniera estesa alle 18.30, le parole di Barone: “Ho dato l’ordine di non parlare di mercato, con l’area scouting stiamo sondando tutte le opportunità di mercato ma adesso la cosa più importante è la partita contro il Genoa. Come ci siamo entrati in questa situazione, cosi ce ne dobbiamo uscire. Inutile parlare di squadra o di singoli, è evidente che le cose non stanno andando bene, non ci sono i risultati. Stadio? Chi parla del Franchi evidentemente non ci è mai entrato, vogliamo fare lo stadio nuovo, al contrario se il comune vuole aggiustarlo noi continueremo a pagare l’affitto”

LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO, IDEA LLORENTE. LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADE’