Mihajlovic esonerato salta la Fiorentina? lui risponde: “Cosa mi aspetto? Di svegliarmi ed essere vivo”

La doppietta di Arnautovic ha salvato il Bologna da una sconfitta che sarebbe stata esiziale. Ma la situazione è tale che il pareggio per 2-2 rischia di avere lo stesso effetto: la posizione del tecnico, Mihajlovic, è in bilico. L’avvio balbettante di campionato (due sconfitte e tre volte il segno “x”) ha complicato la situazione, l’ha resa incandescente al punto che la figlia dell’allenatore (Viktorija) ha reagito nei giorni scorsi a pesanti allusioni condividendo un messaggio su Instagram molto duro. Ce l’aveva con chi utilizza parole come pietre e nella critica si spinge oltre, toccando aspetti privati come salute e famiglia.

Miha non si tira indietro. Ammette le proprie responsabilità ma, contestualmente, è altrettanto chiaro quando parlo della forza della sua squadra. Meglio, del livello tecnico che non è eccelso. Avrebbe bisogno di tempo, ne ha poco davvero a disposizione. Forse fino alla sosta, poi si tireranno le somme. O forse meno ancora, molto dipenderà dalle decisioni che matureranno nelle prossime ore dopo il boccone amaro di La Spezia.

Le voci sulla panchina a rischio non turbano l’allenatore del Bologna. Mette a tacere quel brusio alla sua maniera. Sa che fa parte del gioco. E tira avanti. Ha ben altre cose più importanti a cui pensare. “Per adesso non ho nessun sentore – dice rispondendo a una domanda sulla situazione del suo incarico -. Non mi fascio la testa prima di romperla, cerco di dare il massimo e vado per la mia strada. Nel calcio, come si suol dire, ci sono allenatore esonerati e quelli che saranno esonerati. Cosa mi aspetto da domani? Di svegliarmi, di essere ancora vivo e andare in campo con la grinta di sempre. Poi se succede, succede… Io ho la coscienza pulita”.

Fiorentina ed Empoli le prossime due partite. Miha ci sarà ancora? Non sono escluse possibili novità a breve. Soprattutto se dalla sfida contro la Viola i felsinei dovessero uscire malissimo e con le ossa rotte. In attesa che la giornata di campionato si concluda coi posticipi (con Monza, Salernitana, Empoli e Lecce diretti concorrenti per la salvezza), continua nel suo lavoro. “Se incontrerò il presidente? Non lo so, io sono sempre a disposizione e non ho nessun tipo di problema, vedremo. Per parlare alla squadra io solitamente aspetto il giorno dopo per analizzare la partita”.

