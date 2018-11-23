Calabrese a R.Bruno:"Pioli è un amico, ma avesse un po' del carattere di Gattuso.."

Il giornalista Giuseppe Calabrese ha parlato nel pomeriggio di Fiorentina, ed in particolare di Stefano Pioli: "Pur premettendo che per me è un amico, il limite maggiore di Pioli è che non riesce a fa...

Il giornalista Giuseppe Calabrese ha parlato nel pomeriggio di Fiorentina, ed in particolare di Stefano Pioli: "Pur premettendo che per me è un amico, il limite maggiore di Pioli è che non riesce a far cambiare marcia alla squadra durante le gare. Gattuso entrerebbe in campo vedendo sbagliare gol come a Frosinone? Pioli non è Gattuso o Mihajlovic, quando la Fiorentina lo ha scelto ha scelto un profilo preciso e non puoi pretendere che si comporti in altro modo. Poco psicologo? Lo scorso anno fu eccezionale dopo la scomparsa di Astori tirando fuori il massimo dai suoi giocatori. Ma temo che il massimo dei giocatori a disposizione sia quello che stiamo vedendo, a parte Gerson e Pjaca dai quali ci possiamo aspettare di più".

Fonte:Radio Bruno Toscana