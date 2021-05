Mihajlovic: “Fiorentina sta bene, sono voluti andare in ritiro, fatto capire come ci affronteranno”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, queste le parole registrate da Calciomercato.com:

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, non è facile dopo una sconfitta come quella di Bergamo riprendere in questo modo. Per questo ho dato un giorno in più per resettare tutto, è una partita da resettare. Saper resettare è sintomo di maturità”.

Mihajlovic ha aggiunto: “L’obiettivo minimo stagionale è la salvezza. Ora mancano cinque partite e dobbiamo arrivarci, speriamo arrivi già domani anche se sappiamo che la Fiorentina sta bene. Sono andati ieri in ritiro per volontà dei giocatori e fa capire come l’affronteranno, ma noi sappiamo che se giocheremo con la nostra mentalità, la nostra aggressività e i nostri principi abbiamo molte possibilità di vincere. Derby? Per me è quando ci sono due squadre della stessa città. A Bologna ci sono troppi derby: quello emiliano, quello dell’Appennino, sono tutti derby…”.

