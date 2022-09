De Zerbi rifiuta il Bologna, non vuole prendere il posto di un uomo in difficoltà. Il si solo se si fosse dimesso

Nella giornata di ieri il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic. Prima, però, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe provato a convincerlo a dimettersi. Ma Sinisa ha rifiutato. Saputo avrebbe voluto cacciarlo già a maggio, poi cambiò idea. Fino a lunedì e alla partita con lo Spezia. Perché il Bologna ha tentato di trovare un accordo sulle dimissioni? Primo perché avrebbe voluto evitare eventuali critiche dopo aver preso una decisione tanto complicata e sofferta (appunto).

Il secondo motivo è il seguente: nel caso in cui Sinisa si fosse dimesso a quel punto avrebbe potuto consegnare la propria panchina a Roberto De Zerbi, che con Fenucci prima e con Sartori dopo aveva posto una condizione, quella che non avrebbe mai accettato il Bologna di fronte all’esonero di Mihajlovic. L’ex allenatore del Sassuolo si è comportato da vero uomo: per ragioni etiche non avrebbe mai preso il posto di un allenatore in difficoltà anche per la malattia contro la quale sta combattendo da tempo. A questo punto, per la panchina del Bologna, restano in corsa solo Thiago Motta e Ranieri. Lo riporta Area Napoli

