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Mihajlovic: "Fino al 2-0 non c'era stata partita. La Fiorentina ha fatto tre tiri in porta, noi due traverse..."

Ai microfoni di 90° minuto ha parlato il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, queste le sue parole:"Quando perdi 3-0, torni a casa, stai zitto e rifletti. Come succede spesso, non siamo riusciti a co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 23:42
Mihajlovic: "Fino al 2-0 non c'era stata partita. La Fiorentina ha fatto tre tiri in porta, noi due traverse..." -
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Ai microfoni di 90° minuto ha parlato il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, queste le sue parole:

"Quando perdi 3-0, torni a casa, stai zitto e rifletti. Come succede spesso, non siamo riusciti a concretizzare le occasioni, prima del 2-0 non c'è stata partita.

Sicuramente qualcosa si è inceppato, abbiamo perso lo spirito Toro. Bisogna cambiare qualcosa nei giocatori e nel mio atteggiamento, perchè pensavo di avere una squadra ma non è così. C’è qualcosa da cambiare, spero di avere ancora tempo per farlo, ma sono fiducioso comunque

Abbiamo avuto delle buone occasioni, loro hanno vinto con tre tiri in porta, noi abbiamo preso due traverse. Non possiamo attaccarci sempre alla scusa degli episodi. La fortuna te la devi meritare. Non è un problema tecnico o tattico, ma di spirito, e questo non va bene”.

 

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