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UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo...

Sousa Cintra, presidente ad interim dello Sporting Lisbona, ha annunciato in conferenza stampa che il club ha deciso di terminare il rapporto con l'ex viola Sinisa Mihajlovic, appena 9 giorni dopo ess...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 22:03
UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
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Sousa Cintra, presidente ad interim dello Sporting Lisbona, ha annunciato in conferenza stampa che il club ha deciso di terminare il rapporto con l'ex viola Sinisa Mihajlovic, appena 9 giorni dopo esser stato ufficializzato da Bruno de Carvalho. Il nuovo tecnico sarà annunciato entro lunedì. Questa la motivazioni fornita dal presidente: "La prima cosa che Mihajlovic ha fatto è stato cambiare luogo di preparazione della prima squadra, facendo perdere allo Sporting 300mila euro" ha dichiarato Cintra.

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