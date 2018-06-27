UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo...

Sousa Cintra, presidente ad interim dello Sporting Lisbona, ha annunciato in conferenza stampa che il club ha deciso di terminare il rapporto con l'ex viola Sinisa Mihajlovic, appena 9 giorni dopo ess...

Sousa Cintra, presidente ad interim dello Sporting Lisbona, ha annunciato in conferenza stampa che il club ha deciso di terminare il rapporto con l'ex viola Sinisa Mihajlovic, appena 9 giorni dopo esser stato ufficializzato da Bruno de Carvalho. Il nuovo tecnico sarà annunciato entro lunedì. Questa la motivazioni fornita dal presidente: "La prima cosa che Mihajlovic ha fatto è stato cambiare luogo di preparazione della prima squadra, facendo perdere allo Sporting 300mila euro" ha dichiarato Cintra.