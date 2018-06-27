UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo...
Sousa Cintra, presidente ad interim dello Sporting Lisbona, ha annunciato in conferenza stampa che il club ha deciso di terminare il rapporto con l'ex viola Sinisa Mihajlovic, appena 9 giorni dopo ess...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 22:03
Sousa Cintra, presidente ad interim dello Sporting Lisbona, ha annunciato in conferenza stampa che il club ha deciso di terminare il rapporto con l'ex viola Sinisa Mihajlovic, appena 9 giorni dopo esser stato ufficializzato da Bruno de Carvalho. Il nuovo tecnico sarà annunciato entro lunedì. Questa la motivazioni fornita dal presidente: "La prima cosa che Mihajlovic ha fatto è stato cambiare luogo di preparazione della prima squadra, facendo perdere allo Sporting 300mila euro" ha dichiarato Cintra.