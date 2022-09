Il Bologna domenica sfiderà la Fiorentina, ma il sostituto di Mihajlovic non c’è. In panchina Magnani?

Il quotidiano si sofferma sui rapporti interni di queste settimane. Sinisa, secondo Repubblica, era dispiaciuto del glaciale distacco di Saputo e anche con Di Vaio il feeling non ci sarebbe mai stato. Anche con Sartori pare ci fossero stati diverbi, in particolare Sinisa non aveva gradito il fatto che il responsabile dell’area tecnica fosse rientrato a Bologna da un paio di trasferte non sul pullman della squadra ma con la sua auto. «Anche Fenucci si sta convincendo che Mihajlovic va esonerato”, riporta Repubblica da una fonte ben informata.