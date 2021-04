Genoa-Fiorentina, i convocati di Ballardini: out Pandev e Pellegrini. Recupera Cassata

Sono ventitrè i rossoblu convocati da mister Ballardini per la gara Genoa-Fiorentina in programma per Sabato 3 Aprile ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Sono quattro gli indisponibili nei Grifoni: Portanova, Zima, Pellegrini, Ougene e Goran Pandev, probabilmente per i postumi degli impegni con la sua nazionale. Ritorna invece fra i convocati Cassata, che era rimasto fuori contro Udinese e Parma e ha approfittato della pausa per tornare in piena condizione.

Ecco la lista completa dei convocati diramata dal tecnico Davide Ballardini:

Marchetti, Paleari, Perin, Biraschi, Criscito, Czyborra, Giglione, Goldaniga, Zapata, Zappacosta, Masiello, Badelj, Behrami, Cassata, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc, Strootman, Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.

LEGGI ANCHE: