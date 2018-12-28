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Prandelli, scelti i convocati per domani. Spicca l'assenza di Pandev

Cesare Prandelli, allenatore viola delle notti magiche in Champions, ha deciso quali sono i calciatori che faranno parte della sfida di domani a Marassi contro la Fiorentina di Pioli. Spicca l'assenza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2018 18:43
Prandelli, scelti i convocati per domani. Spicca l'assenza di Pandev -
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Cesare Prandelli, allenatore viola delle notti magiche in Champions, ha deciso quali sono i calciatori che faranno parte della sfida di domani a Marassi contro la Fiorentina di Pioli. Spicca l'assenza di Pandev che non è stato convocato per un fastidio muscolare. Ecco la lista dei 23:

Marchetti, Spolli, Criscito, Lisandro Lopez, Romulo, Piatek, Kouamé, Biraschi, Romero, Rolon, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Lakicevic, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic, Hiljemark, Radu.

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