Prandelli, scelti i convocati per domani. Spicca l'assenza di Pandev

Cesare Prandelli, allenatore viola delle notti magiche in Champions, ha deciso quali sono i calciatori che faranno parte della sfida di domani a Marassi contro la Fiorentina di Pioli. Spicca l'assenza...

A cura di Redazione Labaroviola 28 dicembre 2018 18:43

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