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Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi

Secondo Estadio Deportivo Ianis Hagi è l’uomo mercato del Siviglia. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche l'Ajax. Hagi dopo non aver brillato nella sua esperienza Fiorentina è tornato in Romania al V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2019 19:33
Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo Estadio Deportivo Ianis Hagi è l’uomo mercato del Siviglia. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche l'Ajax. Hagi dopo non aver brillato nella sua esperienza Fiorentina è tornato in Romania al Viitorul Constanza di suo padre a gennaio 2018. La viola ha una piccola percentuale sulla futura rivendica del giocatore.

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