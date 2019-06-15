Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi
Secondo Estadio Deportivo Ianis Hagi è l’uomo mercato del Siviglia. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche l'Ajax. Hagi dopo non aver brillato nella sua esperienza Fiorentina è tornato in Romania al V...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2019 19:33
Secondo Estadio Deportivo Ianis Hagi è l’uomo mercato del Siviglia. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche l'Ajax. Hagi dopo non aver brillato nella sua esperienza Fiorentina è tornato in Romania al Viitorul Constanza di suo padre a gennaio 2018. La viola ha una piccola percentuale sulla futura rivendica del giocatore.