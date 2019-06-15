Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi

Secondo Estadio Deportivo Ianis Hagi è l’uomo mercato del Siviglia. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche l'Ajax. Hagi dopo non aver brillato nella sua esperienza Fiorentina è tornato in Romania al V...

A cura di Redazione Labaroviola 15 giugno 2019 19:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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