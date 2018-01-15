Monchi in centro a Firenze: "Qua solo per turismo". Ma Badelj può diventare subito giallorosso: il motivo

Il ds della Roma Monchi in centro a Firenze: ufficialmente, secondo chi lo ha intercettato in un noto Hotel di lusso a Borgo san Lorenzo, il dirigente giallorosso avrebbe dichiarato di essere nel capo...

Il ds della Roma Monchi in centro a Firenze: ufficialmente, secondo chi lo ha intercettato in un noto Hotel di lusso a Borgo san Lorenzo, il dirigente giallorosso avrebbe dichiarato di essere nel capoluogo toscano solo per turismo. Ovvio che non possa essere così, nel bel mezzo del calciomercato: la Roma vuole Badelj a tutti i costi, ora o a giugno. Il centrocampista croato ha già fatto sapere alla dirigenza viola che non rinnoverà il suo contratto e, da febbraio, sarà libero di accasarsi ovunque. Vendere ora Badelj, dunque, significherebbe guadagnare almeno qualche spicciolo, a fronte della certezza di perderlo a zero.