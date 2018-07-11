Corriere Dello Sport, Monchi bleffa su Chiesa e lo tiene d'occhio. El Shaarawy in contropartita? No, solo cash. Berardi l'alternativa
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport. Monchi bleffa su Federico Chiesa? In realtà si, poichè le parole di ieri del D.S. giallorosso: "E' un giocatore forte, è il futuro della Nazionale...
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport. Monchi bleffa su Federico Chiesa? In realtà si, poichè le parole di ieri del D.S. giallorosso: "E' un giocatore forte, è il futuro della Nazionale ma in primis è un giocatore della Fiorentina". Nell'approccio di due mesi fa, la proposta con El Shaarawy in contropartita tecnica è sfumata visto il rifiuto dell'italo-egiziano alla Fiorentina. La Roma comunque sta alla finestra e potrebbe tentare un nuovo assalto se verranno ceduti Defrel, Perotti e lo stesso El Shaarawy. Berardi è l'alternativa visto il buon rapporto con Eusebio Di Francesco.