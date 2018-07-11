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Corriere Dello Sport, Monchi bleffa su Chiesa e lo tiene d'occhio. El Shaarawy in contropartita? No, solo cash. Berardi l'alternativa

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport. Monchi bleffa su Federico Chiesa? In realtà si, poichè le parole di ieri del D.S. giallorosso: "E' un giocatore forte, è il futuro della Nazionale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2018 09:33
Corriere Dello Sport, Monchi bleffa su Chiesa e lo tiene d'occhio. El Shaarawy in contropartita? No, solo cash. Berardi l'alternativa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello SportMonchi bleffa su Federico Chiesa? In realtà si, poichè le parole di ieri del D.S. giallorosso: "E' un giocatore forte, è il futuro della Nazionale ma in primis è un giocatore della Fiorentina". Nell'approccio di due mesi fa, la proposta con El Shaarawy in contropartita tecnica è sfumata visto il rifiuto dell'italo-egiziano alla Fiorentina. La Roma comunque sta alla finestra e potrebbe tentare un nuovo assalto se verranno ceduti DefrelPerotti e lo stesso El Shaarawy. Berardi è l'alternativa visto il buon rapporto con Eusebio Di Francesco.

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