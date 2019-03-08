Dopo Di Francesco anche Monchi lascerà la Roma. Oggi rescissione consensuale con il club
Dopo l’esonero di Mister Di Francesco, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il D.S. Della Roma Monchi lascerà il club con una separazione consensuale rispetto al suo contratto dopo la sconfitt...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2019 11:05
Dopo l’esonero di Mister Di Francesco, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il D.S. Della Roma Monchi lascerà il club con una separazione consensuale rispetto al suo contratto dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto che è costata l’eliminazione ai giallorossi. Oggi secondo l’emittente dovrebbe esserci l’annuncio.