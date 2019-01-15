Badelj si è pentito, vuole lasciare la Lazio, Lotito chiede 10 milioni e la Roma con Monchi...

Da circa due giorni, sembra che Milan Badelj, scontento del poco impiego concessogli da Simone Inzaghi, abbia chiesto alla Lazio di essere ceduto.Il club biancoceleste però, nonostante non lo abbia pa...

Da circa due giorni, sembra che Milan Badelj, scontento del poco impiego concessogli da Simone Inzaghi, abbia chiesto alla Lazio di essere ceduto.

Il club biancoceleste però, nonostante non lo abbia pagato in estate scorsa, valuta il calciatore tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Per assicurarselo sei mesi fa, Tare bruciò la concorrenza di molte squadre. Per questo motivo, tuttora Badelj fa acquolina a diversi club. Tra questi, clamorosamente c’è anche la Roma. il ds giallorosso Monchi, non ha negato che stima l’ex viola già dai tempi del Siviglia. Risulta un po’ difficile però, che la Lazio si privi di un buon centrocampista per andare a rinforzare l’organico di una diretta concorrente al quarto posto, perdipiù la rivale cittadina. Ecco quali sono state le parole di Monchi: “Badelj? Ho già detto che non parlo di giocatori di altre squadre. Se ora mi proponete un giocatore della Lazio mi mettete ancora più in difficoltà. Badelj è un giocatore che mi è sempre piaciuto, già da quando ero al Siviglia, ma ora non stiamo pensando a lui.

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