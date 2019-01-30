Monchi: "Sconfitta che fa riflettere, è il giorno piú brutto della mia carriera"

Attraverso i media giallorossi, ha parlato il DS della Roma Monchi. Queste le sue parole: "È il giorno più doloroso della mia carriera

Attraverso i media giallorossi, ha parlato il DS della Roma Monchi. Queste le sue parole: "È il giorno più doloroso della mia carriera da DS. Chiediamo scusa ai tifosi, a quelli venuti qui a Firenze e a quelli a casa. Possiamo solo dire questo. Non è il momento delle valutazioni, ma solo di chiedere scusa. Sono stato nello spogliatoio prima della partita, i giocatori volevano vincere, sapevamo che era una partita importante. Penso che nelle ultime 6 partite, escluso il secondo tempo di Bergamo, la squadra stava ritornando, ma purtroppo oggi abbiamo fatto una figura pessima.."