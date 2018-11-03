La Roma per protesta sul rigore non va di fronte alle telecamere, parla Monchi per tutti
Eusebio Di Francesco non parlerà alla stampa. La Roma prende posizione dopo il pareggio contro la Fiorentina, che ha portato con sé diverse polemiche relative al rigore concesso ai viola. Niente inter...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 20:40
Eusebio Di Francesco non parlerà alla stampa. La Roma prende posizione dopo il pareggio contro la Fiorentina, che ha portato con sé diverse polemiche relative al rigore concesso ai viola. Niente interviste, dunque, per il tecnico giallorosso: sarà Monchi a riportare il pensiero della società. Cosi scrive Tuttomercatoweb.com