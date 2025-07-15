Monchi: "Barrenechea? Ha pretendenti anche in Italia. Il suo futuro si deciderà in questa settimana"

Il futuro di Enzo Barrenechea si deciderà questa settimana, E il suo nome è finito anche in orbita Fiorentina. Di lui ha parlato Monchi, vicepresidente dell'Aston Villa, che ha innanzi tutto escluso i...

Il futuro di Enzo Barrenechea si deciderà questa settimana, E il suo nome è finito anche in orbita Fiorentina. Di lui ha parlato Monchi, vicepresidente dell'Aston Villa, che ha innanzi tutto escluso il Betis Siviglia dalla corsa per l’ex Juve e Frosinone: “Il Betis ci ha provato un mese fa e poi si è fatto da parte. Enzo ha molte pretendenti, ha fatto una stagione magnifica, e probabilmente ci saranno novità su di lui nei prossimi giorni perché ci sono squadre importanti in Europa che lo vogliono. Il Benfica? Ci sono diverse squadre in Portogallo, Inghilterra, Italia… Il suo futuro si deciderà questa settimana“, ha dichiarato Monchi a El Larguero su Cadena SER.