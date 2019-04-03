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Di Francesco vicino alla Fiorentina? Si, ma adesso ci prova anche il Siviglia. Lo rivuole Monchi alla sua corte

ROMA - «Di Francesco è tra i nomi indicati da Monchi per la panchina del Siviglia». A dare la notizia di un clamoroso riavvicinamento tra il direttore sportivo e l'ex allenatoredella Roma è il portale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 14:01
Di Francesco vicino alla Fiorentina? Si, ma adesso ci prova anche il Siviglia. Lo rivuole Monchi alla sua corte - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eusebio Di Francesco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eusebio Di Francesco
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ROMA - «Di Francesco è tra i nomi indicati da Monchi per la panchina del Siviglia». A dare la notizia di un clamoroso riavvicinamento tra il direttore sportivo e l'ex allenatoredella Roma è il portale spagnolo Fichajes.net.

Di Francesco, dopo l'addio al club giallorosso è in attesa di una nuova avventura: la Fiorentina è sulle sue tracce per il dopo Pioli, ma anche il clubandaluso starebbe pensando al tecnico fortemente voluto alla Roma proprio da Monchi.

Dopo l'esonero di Machin l'ex diesse Caparros ha preso le redini della squadra da traghettatore. A giugno si cambierà e sarà rivoluzione vera e propria. Monchi avrà pieni poteri per decidere a chi affidare la panchina: Di Francesco potrebbe essere più di un'idea.

Corriere dello Sport

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