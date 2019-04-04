Dalla Spagna, Di Francesco ha detto no a Monchi. Ha scelto la Fiorentina, il suo futuro sarà a Firenze
Anche in Spagna confermano, Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Nonostante la volontà di Monchi di portarlo con sé al Siviglia secondo Mundo Deportivo il tecnico ec Roma ha...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 16:56
Anche in Spagna confermano, Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Nonostante la volontà di Monchi di portarlo con sé al Siviglia secondo Mundo Deportivo il tecnico ec Roma ha già un accordo con la Fiorentina e il suo futuro sarà a Firenze, niente da fate dunque per Monchi che riceve un secco no dall'allenatore abruzzese.