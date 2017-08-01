Ceccarini: "Emre Mor arriverà a titolo definitivo per 13 milioni più bonus, le altre trattative..."
Per Eysseric c'è già l'accordo con il Nizza, non capisco perché non abbia ancora sostenuto le visite mediche. Kalinic? Non ci sono novità
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Emre Mor? Un ottimo giocatore per età e qualità. Se la Fiorentina riuscisse a prenderlo sarebbe un gran colpo. Il Borussia Dortmund lo cede per 13 milioni più bonus ma solo a titolo definitivo".
Prosegue sempre sull'esterno turco: "Come caratteristiche ha un po’ quelle di Bernardeschi e ha qualità. Piace molto sia a Corvino che a Pioli e potrebbe essere un’operazione che fa contenti tutti".
Spende alcune parole anche su Eysseric: "Eysseric? Gli accordi fra club e il giocatore ci sono, mi sfugge il motivo per cui non abbia ancora sostenuto le visite mediche. A livello di accordi ci siamo, ma il mercato del Nizza è caro e ci sono tanti profili che costano tanto".
E su Kalinic: "Kalinic? Siamo al punto di partenza. Non ci sono novità sul fronte Milan: Belotti non credo si muoverà da Torino ma i rossoneri non hanno perso le speranze per Aubameyang e Diego Costa".
Si sofferma quindi sulla situazione del croato: "Non ci sono offerte se non quella del Milan e l’Inter ha espresso solo un minimo interesse. Sarei sorpreso se rimanesse alla fine: Corvino desidera trattenerlo, ma lui vorrebbe andare. Tutte le altre piste in entrata sono bloccate. L’unica pista non vincolante è Babacar, che costringerebbe la Fiorentina a prendere un altro attaccante".