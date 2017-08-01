Il Corriere Fiorentino: c'è la volontà di Pioli alla base del colpo Emre Mor

Il tecnico viola avrebbe espressamente chiesto a Corvino di prendere il giovane talento turco

Emre Mor, giovane esterno attualmente di proprietà del Borussia Dortmund, è ormai ad un passo dalla Fiorentina. La trattativa, che dovrebbe concludersi a breve sulla base di 13 milioni di euro più bonus, è in dirittura d'arrivo e, dopo tante cessioni, arriva finalmente una boccata d'ossigeno per l'intero ambiento fiorentino. In particolare tira un sospiro di sollievo Stefano Pioli che, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, avrebbe chiesto espressamente il giovane turco a Pantaleo Corvino.