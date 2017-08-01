Eintracht Braunschweig-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sky

La sesta amichevole del precampionato viola sarà visibile su Sky Calcio 1 (canale 251 della piattaforma), fischio d'inizio alle 18.30

Oggi, mercoledì 1 agosto, la Fiorentina scenderà nuovamente in campo per quella che sarà la sesta amichevole di questo precampionato. I viola di Stefano Pioli affronteranno infatti, a Salzgitter, l'Eintracht Braunschweig. Per tutti coloro che non hanno potuto seguire la Viola in terra tedesca sarà tuttavia possibile collegarsi sulle frequenze di Sky dove, su Sky Calcio 1 (canale 251 della piattaforma), sarà possibile seguire l'amichevole con fischio d'inizio alle 18.30.