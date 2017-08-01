Verso il Braunschweig: davanti spazio a Hagi e Zekhnini, in difesa occhi su Milenkovic
Sulla mediana si va verso il ritorno di Badelj, a destra c'è Chiesa mentre in attacco persiste il dubbio Kalinic-Babacar
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 13:13
Oggi alle 18.30 la Fiorentina giocherà in amichevole contro il Eintracht Braunschweig, formazione di seconda divisione tedesca. I viola scenderanno in campo col 4-2-3-1 con: Sportiello in porta, Tomovic o Gaspar a destra, Vitor Hugo, Astori (ma attenzione a Milenkovic) nel mezzo, Maxi Olivera a sinistra. In mediana possibile coppia Badelj-Sanchez, sulla trequarti spazio a Chiesa sulla destra, Hagi al centro e Zekhnini sulla sinistra. Babacar o Kalinic in attacco.
Fonte: La Nazione