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Verso il Braunschweig: davanti spazio a Hagi e Zekhnini, in difesa occhi su Milenkovic

Sulla mediana si va verso il ritorno di Badelj, a destra c'è Chiesa mentre in attacco persiste il dubbio Kalinic-Babacar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 13:13
Verso il Braunschweig: davanti spazio a Hagi e Zekhnini, in difesa occhi su Milenkovic -
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Oggi alle 18.30 la Fiorentina giocherà in amichevole contro il Eintracht Braunschweig, formazione di seconda divisione tedesca. I viola scenderanno in campo col 4-2-3-1 con: Sportiello in porta, Tomovic o Gaspar a destra, Vitor Hugo, Astori (ma attenzione a Milenkovic) nel mezzo, Maxi Olivera a sinistra. In mediana possibile coppia Badelj-Sanchez, sulla trequarti spazio a Chiesa sulla destra, Hagi al centro e Zekhnini sulla sinistra. Babacar o Kalinic in attacco.

Fonte: La Nazione

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