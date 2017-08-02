Pedullà: "Non ci sono altre squadre su Emre Mor, sarà uno dei perni del nuovo ciclo viola"

Entro il 10 agosto le situazioni di Kalinic e Badelj devono essere chiarite, o restano o vanno via" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Emre Mor è molto vicino ad arrivare in viola, non ci sono interferenze di altri club, la Fiorentina ha avviato l’operazione sotto traccia già da un paio di settimane. Il giocatore ha un ingaggio abbordabile e per lui è pronto un contratto da 1,2-1,5 milioni a stagione. Mor può essere uno dei talenti su cui costruire il nuovo ciclo viola.

Aspettiamo che Eysseric sia finalmente liberato dal Nizza, poi mi aspetto qualcosa per il terzino sinistro e anche un rinforzo a centrocampo. Laxalt? Piace alla Fiorentina ma anche a Spalletti che lo rivorrebbe all’Inter. Kalinic e Badelj? Entro il 10 agosto ci sarà il dentro o fuori definitivo"