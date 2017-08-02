Pedullà: "È fatta per Emre Mor alla Fiorentina, con il Borussia si discutono i dettagli. Accordo totale con il calciatore"

Alfredo Pedullà conferma a Radio Bruno il quasi colpo della Fiorentina: "Sì discutono i dettagli per i bonus. Occhio anche a Giaccherini

Alfredo Pedullà ha parlato nuovamente in serata a Radio Bruno, queste le sue parole:

"L’operazione Emre Mor alla Fiorentina è ai dettagli, si tratta sui 15 milioni più bonus. C'è già l'accordo totale con il calciatore turco per un contratto da un milione e mezzo a stagione.

Riguardo l’attacco ci sono situazioni in divenire, attenzione anche a Giaccherini. Ha un ingaggio che può essere compatibile con la Fiorentina, e Corvino stima il ragazzo. Escludo una cessione di Chiesa, mi sembra impossibile che la Fiorentina possa venderlo adesso, nonostante il Napoli ci provi.

La punta centrale resta Kalinic, le squadre purtroppo sono schiave delle situazioni di mercato."