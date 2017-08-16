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Ds Borussia Dortmund: "È ufficialmente saltata la trattativa con l'Inter per il trasferimento di Emre Mor"

Niente Inter per Emre Mor la trattativa sfuma per la richiesta troppo alta degli agenti del calciatore per la loro commissione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 12:53
Ds Borussia Dortmund: "È ufficialmente saltata la trattativa con l'Inter per il trasferimento di Emre Mor" - Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
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Il futuro di Emre Mor non sarà all'Inter. A confermarlo è stato il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, che ai microfoni della radio tedesca Ruhr Nachrichten ha spiegato: "La trattativa con i nerazzurri è attualmente fallita. Emre Mor rimane un nostro giocatore e torna ad allenarsi con noi". È sfumato quindi l'affare, almeno per ora considerata l'imprevedibilità del mercato, a causa delle alte commissioni richieste dagli agenti del giocatore. L'accordo tra i due club invece era stato già trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze per una cifra complessiva di 13 milioni. Da vedere ora se i dirigenti nerazzurri proveranno a trovare un punto di incontro con l'entourage del turco o se invece decideranno di virare su delle alternative.
SkySport.it

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