Ds Borussia Dortmund: "È ufficialmente saltata la trattativa con l'Inter per il trasferimento di Emre Mor"
Niente Inter per Emre Mor la trattativa sfuma per la richiesta troppo alta degli agenti del calciatore per la loro commissione
Il futuro di Emre Mor non sarà all'Inter. A confermarlo è stato il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, che ai microfoni della radio tedesca Ruhr Nachrichten ha spiegato: "La trattativa con i nerazzurri è attualmente fallita. Emre Mor rimane un nostro giocatore e torna ad allenarsi con noi". È sfumato quindi l'affare, almeno per ora considerata l'imprevedibilità del mercato, a causa delle alte commissioni richieste dagli agenti del giocatore. L'accordo tra i due club invece era stato già trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze per una cifra complessiva di 13 milioni. Da vedere ora se i dirigenti nerazzurri proveranno a trovare un punto di incontro con l'entourage del turco o se invece decideranno di virare su delle alternative.
SkySport.it