La Nazione, la Fiorentina è l'unica squadra che sta trattando con il Borussia per prendere Emre Mor

Resta la Fiorentina l'unica squadra davvero vicina ad Emre Mor, le altre hanno solo fatto timidi sondaggi con il Borussia

Il rebus, l’intrigo, in ogni caso, è destinato a rimanere vivo per qualche giorno, ma Corvino non demorde. Anzi, al momento, la proposta più concreta rimane proprio quella che la Fiorentina ha presentato la settimana scorsa, in forma ufficiale. Il resto sono tentativi o intenzioni di acquisto che però, al momento, non ancora hanno una forma concreta. Corvino dovrà battersi fino alla firma dell’attaccante mancino.

La Nazione