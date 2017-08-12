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Emre Mor all'Inter ora rischia di saltare davvero: gli agenti chiedono commissioni per 5 milioni...

Secondo Sport Mediaset potrebbe saltare Emre Mor all'Inter: è sorto, infatti, un ulteriore problema nella chiusura della trattativa, dovuto alle commissioni richieste dagli agenti: 5 milioni di euro q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 18:35
Emre Mor all'Inter ora rischia di saltare davvero: gli agenti chiedono commissioni per 5 milioni... - Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
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Secondo Sport Mediaset potrebbe saltare Emre Mor all'Inter: è sorto, infatti, un ulteriore problema nella chiusura della trattativa, dovuto alle commissioni richieste dagli agenti: 5 milioni di euro quelli richiesti dall’entourage del ragazzo, cifra che ha infastidito non poco i nerazzurri.

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