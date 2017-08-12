Emre Mor all'Inter ora rischia di saltare davvero: gli agenti chiedono commissioni per 5 milioni...
Secondo Sport Mediaset potrebbe saltare Emre Mor all'Inter: è sorto, infatti, un ulteriore problema nella chiusura della trattativa, dovuto alle commissioni richieste dagli agenti: 5 milioni di euro q...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 18:35
Secondo Sport Mediaset potrebbe saltare Emre Mor all'Inter: è sorto, infatti, un ulteriore problema nella chiusura della trattativa, dovuto alle commissioni richieste dagli agenti: 5 milioni di euro quelli richiesti dall’entourage del ragazzo, cifra che ha infastidito non poco i nerazzurri.