Notizie Commissioni Fiorentina

Caressa sta con Rocco: "Le commissioni sono troppo alte e rendono il calcio non sostenibile"
19 giugno 2022 01:21
Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione
08 giugno 2022 14:40
Fiorentina sesta in Serie A per commissioni pagate: nel 2021 ha sborsato 8,2 milioni
30 marzo 2022 10:25
Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori
19 giugno 2021 18:53
Emre Mor all'Inter ora rischia di saltare davvero: gli agenti chiedono commissioni per 5 milioni...
12 agosto 2017 18:35
Archivio