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Notizie Commissioni Fiorentina

Caressa sta con Rocco: "Le commissioni sono troppo alte e rendono il calcio non sostenibile"

19 giugno 2022 01:21

Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione

08 giugno 2022 14:40

Fiorentina sesta in Serie A per commissioni pagate: nel 2021 ha sborsato 8,2 milioni

30 marzo 2022 10:25

Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori

19 giugno 2021 18:53

Emre Mor all'Inter ora rischia di saltare davvero: gli agenti chiedono commissioni per 5 milioni...

12 agosto 2017 18:35

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