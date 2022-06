Caressa sta con Rocco: “Le commissioni sono troppo alte e rendono il calcio non sostenibile”

Il noto giornalista e conduttore televisivo di Sky Fabio Caressa, ha parlato della situazione di calciomercato della Fiorentina e della forte presa di posizione da parte di Rocco Commisso nei confronti dei procuratori:

“La Fiorentina ha preso una posizione molto dura su un argomento molto importante. Non so se avete visto i dati di quanto siano aumentate le commissioni degli agenti negli ultimi anni. Quelli sono soldi che escono dal sistema. Le società pompano denaro nel sistema, ma se poi questo esce perchè non c’è tappo nel lavandino, allora il sistema non sta in piedi.

La scelta di Commisso mi piace e sono convinto che il presidente mantenga questa posizione per affermare un principio. Poi naturalmente si arriverà a delle soluzioni di compromesso, ma con delle regole certe.

É molto importante il passo che sta facendo la Fiorentina perche vuole porre un limite (alle commissioni degli agenti). Probabilmente pagherà questa scelta nel breve termine, ma è importantissima nel medio lungo termine perchè questa dovra essere la nuova tendenza nel calcio altrimenti diventerà insostenibile.

É una posizione da Imprenditori; non esiste piu la figura di presidente mecenate, ma ci sono grandi gruppi che vogliono creare delle strutture economiche stabili e funzionanti. Solo cosi il nostro calcio potrà fare il salto di qualità dal punto di vista finanziario.”

