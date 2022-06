TMW svela: “Italiano piace alla Juventus. Tensione con la Fiorentina, non vuole rinnovare”

Scrive TMW, Vincenzo Italiano e la Fiorentina, fase di stallo per il rinnovo. La società viola dopo un primo approccio verbale dove aveva raggiunto l’accordo con il tecnico per il prolungamento avrebbe successivamente trasmesso un’offerta scritta inferiore alle aspettative per il diretto interessato e per un consono adeguamento dell’ingaggio allo staff. Una situazione che ha creato tensione, al punto che oggi Italiano sembra orientato a non rinnovare il contratto. Saranno giorni lunghi in casa Fiorentina in attesa di risolvere la situazione.

Intanto a studiare il profilo di Italiano in ottica futura c’è la Juventus. Il club bianconero ha lanciato segnali di apprezzamento già nei mesi scorsi. Se Allegri dovesse clamorosamente approdare a Parigi (prossima settimana possibile un summit tra l’allenatore livornese e la Juve per il futuro) Italiano diventerebbe un serio candidato. Ma al momento siamo nel campo delle ipotesi e degli apprezzamenti lanciati a più riprese. Nessuna trattativa, nessun passaggio formale. Per adesso (è più uno scenario futuribile).

Palla alla Fiorentina, che dopo Torreira per lo stesso motivo (i ripensamenti rispetto alle proposte iniziali) rischia di offuscare il rapporto con il suo allenatore. Servirà un passo indietro da parte della proprietà. Altrimenti si proseguirà con il tecnico in scadenza o si potrebbe arrivare addirittura alla rottura. Giorni caldi in casa viola, il futuro di Italiano è in bilico…

