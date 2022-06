Gazzetta: “Commisso ha promesso un anno fa a Milenkovic la cessione in caso di offerta di 15 milioni”

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina la situazione tra l’Inter e Milenkovic è molto fluida. Qui c’è un prezzo più o meno fissato, l’Inter conosce le condizioni, con 15 milioni il serbo saluta Firenze: è la promessa ottenuta dal patron Commisso un anno fa, in sede di rinnovo. Il cash fa comodo a tutti, attenzione alle contropartite anche qui allora. Anche ai viola è stato accostato il nome di Pinamonti, ma qualche ragionamento si può sviluppare intorno al nome di Stefano Sensi, che già in passato è stato accostato alla Fiorentina. Milenkovic è per caratteristiche il giocatore che più assomiglia a Skriniar. Ed è un pallino dei dirigenti dell’Inter: con Ramadani c’è già stato un colloquio. In nerazzurro potrebbero arrivare sia Bremer sia Milenkovic. Ma a quel punto vorrebbe dire che la società, oltre a Skriniar, avrà piazzato anche De Vrij.

CI SONO GROSSI PROBLEMI PER IL RINNOVO DI ITALIANO