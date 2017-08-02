Gazzetta, la Roma se perde Mahrez cercherà di soffiare Emre Mor alla Fiorentina

C'è anche il classe 97 del Borussia Dortmund ad un passo dalla Fiorentina tra le alternative a Mahrez

Nuovo scenario sul nome di Emre Mor. Al giocatore turco classe ’97, su cui ha deciso di puntare forte la Fiorentina, starebbe pensando anche la Roma. L’affare Mahrez è infatti bloccato da una distanza domanda/offerta che rimane cospicua e allora il diesse giallorosso Monchi sta pensando a qualche valida alternativa e sul taccuino rimangono il marocchino dell’Ajax Ziyech, Suso e Munir del Barcellona. Ma, appunto, la Roma starebbe valutando anche Emre Mor, il ventenne del Borussia Dortmund che piace tanto anche alla Fiorentina. Ci vogliono 15 milioni, non tantissimi considerando quelli messi in preventivo per Mahrez. L’unica controindicazione sarebbe fare a destra la coppia di giovanissimi (lui e Under).

Andrea Pugliese, La Gazzetta dello Sport