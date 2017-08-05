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Niente Fiorentina per Emre Mor, il procuratore: "Ormai abbiamo un accordo con l'Inter"

Adesso è ufficiale, non ci sarà la Fiorentina nel futuro del talento turco, l'Inter ha battuto la concorrenza della società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2017 16:57
Niente Fiorentina per Emre Mor, il procuratore: "Ormai abbiamo un accordo con l'Inter" -
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Mustafa Ozcan, agente di Emre Mor, ha parlato al sito AreaNapoli.it, queste le sue parole sul futuro del suo assistito: "Ormai abbiamo raggiunto un accordo con l'Inter. Il Napoli? Il club azzurro non era interessato". Ormai sembra segnato il futuro del calciatore turco, non sarà alla Fiorentina.

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