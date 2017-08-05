Niente Fiorentina per Emre Mor, il procuratore: "Ormai abbiamo un accordo con l'Inter"

Adesso è ufficiale, non ci sarà la Fiorentina nel futuro del talento turco, l'Inter ha battuto la concorrenza della società viola

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2017 16:57

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