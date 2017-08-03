Gazzetta, Emre Mor verso Firenze, la differenza tra Fiorentina e Borussia è di due milioni

Secondo la Gazzetta dello Sport il calciatore alla Fiorentina percepire un contratto da 1 milione e mezzo per cinque anni

Il direttore generale della Fiorentina Corvino ha trovato l’accordo con Emre Mor esterno del Borussia Dortmund per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Resta da limare la differenza tra domanda e offerta per il cartellino (proposti 13 milioni, richiesta da 15) ma il calciatore ormai è sulla via di Firenze.

La Gazzetta dello Sport