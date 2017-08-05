Gazzetta, Corvino e quell'offerta piu bassa di due milioni, cosi l'Inter ha soffiato Emre Mor alla Fiorentina.

In un solo giorno l'Inter ha letteralmente soffiato il calciatore turco del Borussia alla squadra viola con cui aveva un accordo

Pantaleo Corvino è arrivato a offrire 12 milioni per il cartellino e addirittura un milione a stagione per cinque anni al giocatore del Borussia Dortmund, sforzo notevolissimo rispetto ai parametri della Fiorentina. Ma ieri mattina nella sede nerazzurra sono piombati i rappresentanti del giocatore e gli intermediari del Borussia Dortmund, e nelle cinque ore di discussioni è maturato il sorpasso interista. Il sì del turco con passaporto danese è stato ottenuto grazie alla proposta di un quinquennale da 1,5 milioni più bonus a stagione. Avviato contemporaneamente il discorso con il Borussia Dortmund. Sabatini e Ausilio hanno presentato un’offerta complessiva da circa 15 milioni di euro più bonus: argomenti evidentemente piuttosto convincenti per i tedeschi, visto che di fatto si starebbe già parlando di formule di pagamento, con i nerazzurri che puntano al prestito biennale e riscatto praticamente obbligatorio.

La Gazzetta dello Sport