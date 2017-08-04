Gazzetta.it, Emre Mor è dell'Inter, prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Trattativa chiusa

La notizia dell'edizione online della Gazzetta dello Sport, l'Inter ha chiuso per Emre Mor, battuta la concorrenza della Fiorentina

Doppio colpo dell'Inter, che avrebbe portato a casa sia Dalbert che Emre Mor, l'esterno che due giorni fa aveva praticamente raggiunto l'accordo con la Fiorentina. I nerazzurri hanno chiuso la trattativa per Dalbert, 23enne laterale del Nizza e avrebbero trovato l'accordo con il Borussia Dortmund per Emre Mor. Il 23enne brasiliano arriverà per una cifra che si aggira tra i 20 più bonus mentre il calciatore turco dovrebbe arrivare alla corte di Spalletti in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Gazzetta.it