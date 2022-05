Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola

Era l’estate del 2017 e veniva data la notizia della chiusura della trattativa per Emre Mor alla Fiorentina dal Borussia Dortmund per 15 milioni. Poi la brusca frenata per via dello stesso procurato del classe 1997. Oggi, il portale turco Fanatik, ne ha parlato un’altra volta in chiave Fiorentina. Il calciatore è di proprietà del Celta Vigo ma in prestito al Karagümrük, questo ciò che scrivono dalla Turchia:

“Emre Mor è stato sempre raccontato con frasi come “Sarà una star mondiale”, “È esploso, esploderà”, “Ogni autunno ha una via d’uscita”, ma è stato anche sottoposto a dure critiche come “Ci sarà non più da questo bambino” quando non è stato ritenuto all’altezza per l’Olympiakos, è stato preso dal club del Fatih Karagümrük. Li pare aver ritrovato se stesso.

Il 24enne calciatore, che ha lasciato qualche anno fa il Borussia Dortmund, non poteva restare al Celta Vigo, ed era al di sotto delle aspettative in Galatasaray e Olympiakos, ha firmato per Karagümrük in questa stagione, il presidente Süleyman Hurma ha spiegato il trasferimento con le parole “Avremmo dovuto correre questo rischio”.

Ha ragione Hurma, il rischio ha pagato, cosi Emre Mor ha attirato l’attenzione con 6 gol e 4 assist. Si sono riaperte le porte dell’Europa per il fuoriclasse, quasi rinato nella squadra di Istanbul, per questo motivo nella partita Karagümrük-Fenerbahçe, in programma domenica, le italiane Fiorentina e Atalanta seguiranno Emre Mor dagli spalti ad occhio nudo”

L’AGENTE DI CAVANI NON CHIUDE ALLA FIORENTINA