Pedullà: "Trattativa avanzata tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Emre Mor, si tratta su una base di 12 milioni di euro"

La Fiorentina ha scelto l'erede di Bernardeschi, è Emre Mor attaccante danese classe 97. Trattativa molto avviata" così Alfredo Pedullà

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"La Fiorentina cerca l’erede di Bernardeschi e in base alle indiscrezioni che abbiamo raccolto negli ultimi minuti da emissari vicini al Borussia Dortmund, il club viola è molto forte su Emre Mor, attaccante turco nato in Danimarca classe 1997. Operazione da circa 12 milioni di euro in stato avanzato. La Fiorentina sceglie l’erede di Bernardeschi e si concentra sul mercato tedesco, operazione Emre Mor."