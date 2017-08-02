Dalla Germania, il Borussia Dortmund per Emre Mor chiede alla Fiorentina 20 milioni di euro
Il quotidiano tedesco "Bild" rilancia la notizia, Emre Mor alla Fiorentina? Solo per 20 milioni di euro. Ma in Italia...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 17:27
Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild il Borussia Dortmund per il cartellino di Emre Mor ha chiesto alla Fiorentina una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Questa notizia è stata confermata da altri giornali tedeschi ma non trova conferme in Italia dove danno la trattativa ormai per conclusa per una cifra vicina ai 15 milioni, bonus compresi.