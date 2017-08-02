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Dalla Germania, il Borussia Dortmund per Emre Mor chiede alla Fiorentina 20 milioni di euro

Il quotidiano tedesco "Bild" rilancia la notizia, Emre Mor alla Fiorentina? Solo per 20 milioni di euro. Ma in Italia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 17:27
Dalla Germania, il Borussia Dortmund per Emre Mor chiede alla Fiorentina 20 milioni di euro - Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
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Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild il Borussia Dortmund per il cartellino di Emre Mor ha chiesto alla Fiorentina una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Questa notizia è stata confermata da altri giornali tedeschi ma non trova conferme in Italia dove danno la trattativa ormai per conclusa per una cifra vicina ai 15 milioni, bonus compresi.

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